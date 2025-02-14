ВС РФ освободили село Зелёное Поле и получили возможность двигаться на Александрополь Сообщается о продвижении армии России на стыке двух направлений.
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ВС РФ освободили село Зелёное Поле и получили возможность двигаться на Александрополь Сообщается о продвижении армии России на стыке двух направлений.
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