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Отступление из центра Богдановки, штурм Кисловки: противник сопротивляется и не сдается батальонами

Отступление из центра Богдановки, штурм Кисловки: противник сопротивляется и не сдается батальонами

- На Донецком направлении продолжается операция, направленная на окружение укрепрайона Авдеевки. Наиболее интенсивные бои разворачиваются на улицах Чернышевского, Спортивная и Соборная в южной части города.

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