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Диего Симеоне: «Играть хорошо – значит побеждать. Остальное – просто абзацы лжи»

Диего Симеоне: «Играть хорошо – значит побеждать. Остальное – просто абзацы лжи»

– Насколько вас беспокоят разговоры о том, что «Атлетико» под вашим руководством играет неважно? – Меня это больше не волнует.

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