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РЖАКА

187 621 подписчик

Самокатчик...

Самокатчик...

Надысь случилась судьбоносная встреча. Он молод, высок, прекрасен, горяч. Я задумчива, мечтательна, легка.

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Комментарии
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Владимир Аверков
было бы смешно,если бы не было грустно от этих малолетних дебилов,которые летают и сбивают...и сами под машины попадают...такая вот дубина у Дарвина(одна из многих)...такой вот Шаломет с дрожащими коленками...
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2 н.
ВИ
Виктория Иванова
Нет, это был ещё не самый плохой экземпляр, хотя бы помог встать и оробел. Меня тут, недавно, две девчушки на одном самокате, лет 13-14 чуть не переехали и обматерили, хотя я проявила чудеса ловкости и отпрыгнула, а я ведь точно бабушка.
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2 н.