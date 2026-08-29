Самокатчик...

было бы смешно,если бы не было грустно от этих малолетних дебилов,которые летают и сбивают...и сами под машины попадают...такая вот дубина у Дарвина(одна из многих)...такой вот Шаломет с дрожащими коленками...

ВИ

Виктория Иванова

Нет, это был ещё не самый плохой экземпляр, хотя бы помог встать и оробел. Меня тут, недавно, две девчушки на одном самокате, лет 13-14 чуть не переехали и обматерили, хотя я проявила чудеса ловкости и отпрыгнула, а я ведь точно бабушка.