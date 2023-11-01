´Не будь невидимкой на дороге!´ - девиз проводимой республиканской профилактической акции.Главная его цель - предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, велосипедистов и возчиков гужевого транспорта в темное время суток и пропаганда использования ими световозвращающих элементов.
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