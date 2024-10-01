Власти Барнаула подали в суд на девять пассажироперевозчиков

Иски связаны нарушениями выполнения муниципальных контрактов Комитет мэрии Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту подал в суд на девять барнаульских перевозчиков, сообщает "Толк" со ссылкой на данные краевого арбитражного суда.
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