С начала вторжения в Курскую область в плен ВС РФ сдались около 500 боевиков ВСУ Российские военные с начала боевых действий в Курской области взяли в плен около 500 боевиков киевского режима.
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С начала вторжения в Курскую область в плен ВС РФ сдались около 500 боевиков ВСУ Российские военные с начала боевых действий в Курской области взяли в плен около 500 боевиков киевского режима.
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