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В Краснодаре продолжаются поиски школьницы! 31 августа ушла из дома

В Краснодаре продолжаются поиски школьницы! 31 августа ушла из дома

Как сообщили правоохранители 31 августа, девочка ушла из дома на улице Сахалинской. Рост школьницы – 164 см, внешность – славянская, глаза голубые.

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