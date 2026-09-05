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Ивановские новости

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В Вичуге мать приговорили за уклонение от алиментов на 1,7 млн рублей

В Вичуге мать приговорили за уклонение от алиментов на 1,7 млн рублей

Женщина из Вичуги задолжала алименты на троих детей более 1,7 млн рублей, несмотря на предыдущие административные и уголовные наказания.

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