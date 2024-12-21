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Группировка войск «Восток» за сутки ликвидировала до 185 боевиков ВСУ

Группировка войск «Восток» за сутки ликвидировала до 185 боевиков ВСУ

Военнослужащие группировки российских войск «Восток» ликвидировали до 185 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также уничтожили боевую бронированную машину HMMWV, гаубицу М198 и две самоходные артиллерийские установки «Акация» противника.

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