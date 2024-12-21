Военнослужащие группировки российских войск «Восток» ликвидировали до 185 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также уничтожили боевую бронированную машину HMMWV, гаубицу М198 и две самоходные артиллерийские установки «Акация» противника.
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