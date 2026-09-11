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Царьград

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Daily Maverick: Трамп направил ЮАР пять требований для улучшения отношений

Daily Maverick: Трамп направил ЮАР пять требований для улучшения отношений

Дональд Трамп направил президенту ЮАР Сирилу Рамапосе письмо с пятью требованиями, нацеленными на улучшение двусторонних отношений, включая защиту фермеров и отказ от передачи бизнеса.

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