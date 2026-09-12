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20-летний армеец Патрихаев восхитился Нестеровым: «Он выиграл много трофеев, прислушиваюсь к советам»

20-летний армеец Патрихаев восхитился Нестеровым: «Он выиграл много трофеев, прислушиваюсь к советам»

Защитник ЦСКА Иван Патрихаев рассказал о выступлениях в одной команде с Никитой Нестеровым.Защитник ЦСКА Иван Патрихаев рассказал о выступлениях в одной команде с Никитой Нестеровым.

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