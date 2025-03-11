Песков: не нужно «надевать розовые очки» по поводу отказа США от поддержки Украины

аг

александр град

И уничтожать это оружие и технику надо по возможности на складах, ПБ, а не на поле боя и ЛБС, где опять будут жертвы с нашей стороны. Пора бы уже атаковать «новинками» и тяжелым вооружением массированно - враг подавлен морально, много сдается и этим надо пользоваться. А переговоры идут не в нашу пользу, америкосы играют двойную игру - с нами одно, на самом деле с хохлами другое.