Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Песков: не нужно «надевать розовые очки» по поводу отказа США от поддержки Украины

Песков: не нужно «надевать розовые очки» по поводу отказа США от поддержки Украины

Песков призвал не спешить «надевать розовые очки» по поводу отказа США от поддержки Украины. По словам пресс-секретаря президента РФ, даже в случае остановки западных поставок Киеву, у Украины останется еще очень много оружия.

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Комментарии
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аг
александр град
И уничтожать это оружие и технику надо по возможности на складах, ПБ, а не на поле боя и ЛБС, где опять будут жертвы с нашей стороны. Пора бы уже атаковать «новинками» и тяжелым вооружением массированно - враг подавлен морально, много сдается и этим надо пользоваться. А переговоры идут не в нашу пользу, америкосы играют двойную игру - с нами одно, на самом деле с хохлами другое.
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1 д.
Владимир Алтайцев
Потрясающе. Не мог никогда  подумать, что  Песков  умеет умные  речи  произносить. Поневоле  я  ему аплодирую.
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23 час.
Владимир Алтайцев
Вся  эта  двойная  игра  не видна  только  кретинам. Умные, как вы,  люди  все понимают, что США  играют  мерзкий  спектакль  с  бездарными актёрами.
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23 час.
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