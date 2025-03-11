Песков призвал не спешить «надевать розовые очки» по поводу отказа США от поддержки Украины. По словам пресс-секретаря президента РФ, даже в случае остановки западных поставок Киеву, у Украины останется еще очень много оружия.
Песков: не нужно «надевать розовые очки» по поводу отказа США от поддержки Украины
Комментарии
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аг
александр град
И уничтожать это оружие и технику надо по возможности на складах, ПБ, а не на поле боя и ЛБС, где опять будут жертвы с нашей стороны. Пора бы уже атаковать «новинками» и тяжелым вооружением массированно - враг подавлен морально, много сдается и этим надо пользоваться. А переговоры идут не в нашу пользу, америкосы играют двойную игру - с нами одно, на самом деле с хохлами другое.
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1 д.
Владимир Алтайцев
Потрясающе. Не мог никогда подумать, что Песков умеет умные речи произносить. Поневоле я ему аплодирую.
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23 час.
Владимир Алтайцев
Вся эта двойная игра не видна только кретинам. Умные, как вы, люди все понимают, что США играют мерзкий спектакль с бездарными актёрами.
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23 час.
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