Трамп жестко «опустил» Зеленского: «просроченный» оказался никому не нужен

Это, безусловно, самый жесткий жесткач, который я видел в дипломатических отношениях. Американский президент Дональд Трамп жестоко «опустил» Владимира Зеленского, при этом, не сказав про него ни одного слова и даже не упомянув эту фамилию, как будто забыл или даже никогда не знал.
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