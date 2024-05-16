«Ъ»: На переговоры России и Китая в парламенте в Пекине Шойгу пропустилине сразу

Секретарю Совета Безопасности России Сергею Шойгу пришлось довольно долго ждать, прежде чем его пустили на встречу президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Доме народных собраний в Пекине.
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