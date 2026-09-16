В России начались продажи квантовых компьютеров

Эти сверхмощные вычислительные установки совсем не похожи на домашний ПК.Хотите купить — готовьте просторное помещение: в комплект поставки входят квантовый сопроцессор, криогенная система считывания, криостат сверхнизких температур и управляющее оборудование.
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