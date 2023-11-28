В Свердловской области фельдшера будут судить за липовые больничные

Сотрудница горбольницы в Каменске-Уральском за взятки выписывала поддельные документыВ Свердловской области перед судом предстанет подозреваемая в оформлении поддельных документов фельдшер, жительница Каменска-Уральского.
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