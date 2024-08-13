Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 800 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Бережнов
    А ведь ничего нового то нет. Смотрите идёт фильм где опер встречается с женой за доллары в ИК. Коррупция поразила всё...Что грозит руково...
  • Владимир Акулов
    Одно  время  в пенитенциарной системе  пробовали  устраивать  ,  так  называемые  ,  *тюрьмы  любви*...В  этих  тюрьм...Что грозит руково...
  • Александр Рожков
    Накатал много этот Ищенко. Все, что я понял из многократных повторений одного и того же смысла - "мы имеем дело с наб...Курск как маленьк...

Невоенный анализ-68. Курск. 13 августа 2024

Традиционный дисклеймер: Я не военный, не анонимный телеграмщик, не Цицерон, тусовки от меня в истерике, не учу Генштаб воевать, генералов не увольняю, в «милитари порно» не снимаюсь, под столом у Путина не сижу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Vlad
.
Ответить
8 час.
Vlad
Немножко военного анализа. 40 км-это полоса наступления АРМИИ ! Если в этой полосе находятся 3-4 бригады они будут смяты ввиду недостаточной плотности войск. Смяты и уничтожены в течении суток-двух. Вероятно их не 3 бригады
Ответить
8 час.
Galina Bobryasheva
Если все все знали, то почему допустили? Почему за столько дней не выдавили назад? Автор, конечно, странноватый. Столько плюсов отметил от вторжения бандеровцев, что можно прямо уже ура кричать. А то что зашли на исконно русскую территорию и то что погибают мирные и наши военные для автора мало что значит.  Минусов этот автор от вторжения врага даже не видит. Может извращенец, а может на своей шкуре еще не испытал, когда в тебя стреляют?
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх