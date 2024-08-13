Невоенный анализ-68. Курск. 13 августа 2024

Galina Bobryasheva

Если все все знали, то почему допустили? Почему за столько дней не выдавили назад? Автор, конечно, странноватый. Столько плюсов отметил от вторжения бандеровцев, что можно прямо уже ура кричать. А то что зашли на исконно русскую территорию и то что погибают мирные и наши военные для автора мало что значит. Минусов этот автор от вторжения врага даже не видит. Может извращенец, а может на своей шкуре еще не испытал, когда в тебя стреляют?