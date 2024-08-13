Традиционный дисклеймер: Я не военный, не анонимный телеграмщик, не Цицерон, тусовки от меня в истерике, не учу Генштаб воевать, генералов не увольняю, в «милитари порно» не снимаюсь, под столом у Путина не сижу.
Невоенный анализ-68. Курск. 13 августа 2024
Комментарии
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Vlad
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8 час.
Vlad
Немножко военного анализа. 40 км-это полоса наступления АРМИИ ! Если в этой полосе находятся 3-4 бригады они будут смяты ввиду недостаточной плотности войск. Смяты и уничтожены в течении суток-двух. Вероятно их не 3 бригады
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8 час.
Galina Bobryasheva
Если все все знали, то почему допустили? Почему за столько дней не выдавили назад? Автор, конечно, странноватый. Столько плюсов отметил от вторжения бандеровцев, что можно прямо уже ура кричать. А то что зашли на исконно русскую территорию и то что погибают мирные и наши военные для автора мало что значит. Минусов этот автор от вторжения врага даже не видит. Может извращенец, а может на своей шкуре еще не испытал, когда в тебя стреляют?
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7 час.
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