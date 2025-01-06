Бывший разведчик американских вооруженных сил Скотт Риттер в эфире YouTube-канала журналиста Дэнни Хайфона заявил, что попытки Украины использовать ракеты ATACMS для ударов по территории России представляют собой серьезную угрозу для Запада.
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