Военное обозрение

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Португалия поддержит контрнаступление ВСУ поставкой американских бронетранспортёров и 105-мм гаубиц

Португалия поддержит контрнаступление ВСУ поставкой американских бронетранспортёров и 105-мм гаубиц

Португалия одной из первых откликнулась на призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга поддержать Украину поставками военной помощи и не дать заглохнуть контрнаступлению ВСУ.

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