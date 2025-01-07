Критик Трампа, сторонник ЛГБТ: Папа Римский назначил архиепископа Вашингтона

Папа Римский Франциск назначил кардинала Роберта Макэлроя новым архиепископом Вашингтона. Макэлрой известен своей поддержкой мигрантов, а также призывами к более инклюзивному подходу церкви в отношении женщин и ЛГБТ-сообщества, передаёт The Wall Street Journal.
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