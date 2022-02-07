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Экс-глава украинского Минобороны Загороднюк заявил, что сил РФ около Украины недостаточно для масштабных действий

Экс-глава украинского Минобороны Загороднюк заявил, что сил РФ около Украины недостаточно для масштабных действий

Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил в понедельник, 7 февраля, что Россия не обладает достаточным количеством военных у украинских границ, чтобы начать полномасштабные действия.

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