Глава Минтранса раскрыл, как будет развиваться транспорт в ближайшие годы

МОСКВА, 28 мая, ФедералПресс. Министр транспорта Роман Старовойт принял участие в семинаре-совещании по подготовке совместного заседания Госсовета РФ и совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
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