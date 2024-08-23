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Обломки дрона обнаружены возле отработанного ядерного топлива Курской АЭС

Обломки дрона обнаружены возле отработанного ядерного топлива Курской АЭС

На Запорожской АЭС отключилась запасная линия энергоснабженияРядом с хранилищем отработанного ядерного топлива Курской АЭС были обнаружены обломки украинского дрона-камикадзе, передает ТАСС со ссылкой на анонимный источник.

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