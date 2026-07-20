Роспотребнадзор отреагировал на сообщения о массовом отравлении в Турции

Роспотребнадзор в связи с появлением сведений о массовом отравлении россиян в Турции направил запрос в министерство здравоохранения этой республики и Ассоциацию туроператоров РФ (АТОР), сообщили в пресс-службе российского ведомства.
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