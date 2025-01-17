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«Может влиять на артериальное давление»: врач назвал опасные последствия заложенности носа

«Может влиять на артериальное давление»: врач назвал опасные последствия заложенности носа

Оториноларинголог Игорь Маневич предупредил, что заложенность носа может возникать из-за опухоли. Врач-оториноларинголог Маневич рассказал, что заложенность носа могут объяснять разные причины – аллергия, вирусные инфекции, анатомические особенности.

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