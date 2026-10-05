Стало известно об обсуждении Россией и США многомиллиардной сделки по нефти

США и Россия ведут переговоры, связанные с многомиллиардной сделкой по нефти. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
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