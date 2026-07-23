Риск в каждой розетке: Роскачество назвало опасные зарядные устройства

Эксперты обнаружили проблемы с изоляцией, пожарной безопасностью, электромагнитными помехами и маркировкой Роскачество подвело итоги исследования сетевых зарядных устройств, проверив 20 моделей по 37 показателям качества, безопасности и корректности маркировки.
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