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Риск в каждой розетке: Роскачество назвало опасные зарядные устройства

Риск в каждой розетке: Роскачество назвало опасные зарядные устройства

Эксперты обнаружили проблемы с изоляцией, пожарной безопасностью, электромагнитными помехами и маркировкой Роскачество подвело итоги исследования сетевых зарядных устройств, проверив 20 моделей по 37 показателям качества, безопасности и корректности маркировки.

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