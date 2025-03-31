Татарстанским подросткам из СИЗО-1 рассказали о здоровом образе жизни

Фото: УФСИН России по РТ Казанский следственный изолятор №1 посетили председатель Общественного совета при УФСИН России по Республике Татарстан Александр Даренков и члены Общественного совета при УФСИН России по Республике Татарстан Евгений Кузнецов и Аскар Сабитов.