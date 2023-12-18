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«Кровавая дюжина»: появились подробности смерти офицеров НАТО в бункере Староконстантиновки

«Кровавая дюжина»: появились подробности смерти офицеров НАТО в бункере Староконстантиновки

  Вместе с военными из Чехии и Польши под землёй остались 28 высокопоставленных офицеров ВСУ Подробности ликвидации 28 высокопоставленных офицеров ВСУ, а также 12 офицеров НАТО в Староконстиновке стали известны в пятницу, 15 декабря.

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