«Кровавая дюжина»: появились подробности смерти офицеров НАТО в бункере Староконстантиновки

Вместе с военными из Чехии и Польши под землёй остались 28 высокопоставленных офицеров ВСУ Подробности ликвидации 28 высокопоставленных офицеров ВСУ, а также 12 офицеров НАТО в Староконстиновке стали известны в пятницу, 15 декабря.