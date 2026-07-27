Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 560 подписчиков

Андрей Синотин: 80-90% рака головы и шеи излечимы на ранней стадии

Андрей Синотин: 80-90% рака головы и шеи излечимы на ранней стадии

Заведующий онкологическим отделением опухолей головы и шеи № 1 Самарского областного клинического онкологического диспансера Андрей Синотин отметил, что большинство факторов, способствующих развитию злокачественных новообразований головы и шеи, поддаются контролю со стороны человека.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии