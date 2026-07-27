Андрей Синотин: 80-90% рака головы и шеи излечимы на ранней стадии

Заведующий онкологическим отделением опухолей головы и шеи № 1 Самарского областного клинического онкологического диспансера Андрей Синотин отметил, что большинство факторов, способствующих развитию злокачественных новообразований головы и шеи, поддаются контролю со стороны человека.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии