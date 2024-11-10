Новоизбранному президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу стоит не терять время и признать российский статус Крымского полуострова, а также других новых исторических территорий: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
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