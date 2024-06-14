Вратарь Бобровский прокомментировал победу "Флориды" над "Эдмонтоном"

Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида Пантерз" Сергей Бобровский в интервью АР News прокомментировал победу своей команды в третьем матче финальной серии плей-офф Кубка Стэнли против "Эдмонтон Ойлерз".
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