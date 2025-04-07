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Жюли Дельпи составит компанию Киану Ривзу и Кирстен Данст в новом фильме Рубена Эстлунда

Жюли Дельпи составит компанию Киану Ривзу и Кирстен Данст в новом фильме Рубена Эстлунда

Жюли Дельпи присоединилась к актерской команде новой картины Рубена Эстлунда «Система развлечений вышла из строя» (The Entertainment System Is Down), уверяет Deadline Французская актриса составит компанию Киану Ривзу, Кирстен Данст, Даниэлю Брюлю, Тобиасу Мензису, Саманте Мортон, Джоэлу Эдгертону и другим актерам.

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