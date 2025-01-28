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ТГК-14 сотрясают новые скандалы: на очереди заявление в ФСБ

ТГК-14 сотрясают новые скандалы: на очереди заявление в ФСБ

Руководство Приаргунской ТЭЦ, являющейся структурным подразделением ПАО ТГК-14, готово официально обратиться в силовые структуры, об этом свидетельствует протокол общественного собрания предприятия, копия имеется в редакции ZAB.

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