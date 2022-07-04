Трамп пообещал снова сделать США великой страной

Экс-президент США Дональд Трамп на своей странице в собственной социальной сети Truth Social заявил, что если бы он находился у власти, то ситуация вокруг Украины никогда бы не обострилась.
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