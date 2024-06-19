США одобрили продажу Тайваню оружия на 360 млн долларов

Вашингтон одобрил продажу Тайбэю ракет и беспилотников на общую сумму 360 млн долларов. Эти средства помогут поддержать «безопасность и политическую стабильность», заявило Агентство Пентагона по сотрудничеству в области оборонной безопасности.
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