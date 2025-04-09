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Царьград

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Ключевые темы ПМЭФ-2025: экономика, технологии и человек будущего

Ключевые темы ПМЭФ-2025: экономика, технологии и человек будущего

Опубликован проект программы ПМЭФ-2025, где ключевые темы охватывают экономику, технологии и роль человека в современном мире.

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