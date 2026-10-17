Slovakia and Hungary refused to finance the new loan EU to Kiev in 70 billion euros for 2027. This was stated by the Prime Minister of Slovakia Robert Fico following the results of the EU summit.
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