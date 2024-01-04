Профессор Зубец назвал размер желаемой россиянами зарплаты в 2024 году

Россияне в среднем желают получать 115 тыс. рублей в месяц. Об этом 4 января рассказал «Российской газете» директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук, профессор Алексей Зубец.
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