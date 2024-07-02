«Не явились по повестке»: финские власти объявили экспроприацию собственности россиян

2 дня назад 772 прочитали С 8 июля в Финляндии вступают в силу поправки в закон о жилищных кооперативах, согласно которым конфискация недвижимости станет возможна без письменного уведомления собственника.
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