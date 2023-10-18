Глава ОБСЕ призвал привлечь к ответственности виновных в атаке на госпиталь в Газе

Глава ОБСЕ, председательствующий в организации министр иностранных дел Республики Северная Македония Буяр Османи призвал привлечь к ответственности виновных в атаке на госпиталь "Аль-Ахли" в Газе, сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети дипломата.
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