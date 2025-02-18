Как сохранить здоровье и красоту в зимний период рассказали в Крыму

— Какие косметологические процедуры лучше всего проводить в зимнее время года, а что нужно исключить? — Нужно ли носить шапку зимой и как сохранить здоровье и красоту волос? — Каких витаминов не хватает жителям юга страны и как укрепить иммунитет весной? Подписывайтесь на Вести Крым в Telegram, RuTube, Дзене, ВК и ОК.