Медвежий угол

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Услышит ли наша власть деятелей ещё советского искусства?

Услышит ли наша власть деятелей ещё советского искусства?

Бедность не порок Знаете, что такое Классика? Сразу на ум приходит русская классика в литературе и в музыке.

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Виктор Василенко
лет через 20 Россию не отличишь от Украины , когда вымрет поколение 50 - 60 - 70-ых годов и не надо никакой 3-ей мировой ....
саша дмитренко
на развалинах бомжуешь?))
саша дмитренко
как ща помню))) аналогичные страдания древнего грека об ужасной молодежи)))) а уж дебил михалков!!! это же он начал истерику о чипах в прививках!!!
Иван Васильев
Дебил это ты!
саша дмитренко
заткни анус и не воняй
Игорь ВОСТОКОВ
Шурик,ты дурак?
Сергей Аксенов
А чо морду лица прячется? А?
Татьяна Пономарева (Чушенкова)
Государство без идеологии, без принципов, без гражданского общества - это тонущий корабль. Страну уничтожают.
саша дмитренко
ну есть идеология на украине,,,много она помогает???,,за бога,царя и отечество! помогло это империи???
саша дмитренко
значит не просто идеология?)) а у любой империи она есть!! и не надо ничего выдумывать! унас подойдет-ВОЗРОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ и лучше с императором,, с дворянами,,какими были до екатерины,,
саша дмитренко
тока в китае правильная идеология))) тока мы люди,вокруг дикари!
саша дмитренко
а имперская идеология проста,,,ЧТО ХОРОШО РИМУ,ТО ХОРОШО МИРУ
Владимир Петров
А Ваенгу в список уродов нафига внесли? Xорошaя певица, политически не паскудит...
Natalia Zosimova
А при чем здесь сравнение с устаревшей техникой? Такие вещи из мира материального и духовного никогда и не сравнивали.

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