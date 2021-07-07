Услышит ли наша власть деятелей ещё советского искусства?

Медвежий уголПолитикаУслышит ли наша власть деятелей ещё советского искусства? Бедность не порок Знаете, что такое Классика? Сразу на ум приходит русская классика в литературе и в музыке.Вернуться к статье185НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВиктор Василенколет через 20 Россию не отличишь от Украины , когда вымрет поколение 50 - 60 - 70-ых годов и не надо никакой 3-ей мировой ....саша дмитренкона развалинах бомжуешь?))саша дмитренкокак ща помню))) аналогичные страдания древнего грека об ужасной молодежи)))) а уж дебил михалков!!! это же он начал истерику о чипах в прививках!!!Иван ВасильевДебил это ты!саша дмитренкозаткни анус и не воняйИгорь ВОСТОКОВШурик,ты дурак?Сергей АксеновА чо морду лица прячется? А?Татьяна Пономарева (Чушенкова)Государство без идеологии, без принципов, без гражданского общества - это тонущий корабль. Страну уничтожают.саша дмитренкону есть идеология на украине,,,много она помогает???,,за бога,царя и отечество! помогло это империи???саша дмитренкозначит не просто идеология?)) а у любой империи она есть!! и не надо ничего выдумывать! унас подойдет-ВОЗРОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ и лучше с императором,, с дворянами,,какими были до екатерины,,саша дмитренкотока в китае правильная идеология))) тока мы люди,вокруг дикари!саша дмитренкоа имперская идеология проста,,,ЧТО ХОРОШО РИМУ,ТО ХОРОШО МИРУВладимир ПетровА Ваенгу в список уродов нафига внесли? Xорошaя певица, политически не паскудит...Natalia ZosimovaА при чем здесь сравнение с устаревшей техникой? Такие вещи из мира материального и духовного никогда и не сравнивали.Комментировать
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