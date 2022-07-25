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15 самых красивых деревень Европы

15 самых красивых деревень Европы

В странах Европы есть немало деревень, которые по оригинальности своей архитектуры не уступают столичным достопримечательностям, а невероятно живописная природа вокруг них способна вызвать неподдельный восторг даже у опытных путешественников.

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