Intel инвестирует в китайские технологии. Вашингтон не в восторге

Инвестиции венчурного подразделения Intel в китайские технологии вызывают тревогу в ВашингтонеИнвестиции Intel Capital в китайские стартапы в сфере искусственного интеллекта и полупроводников вызвали внимание американских властей.
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