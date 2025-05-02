Как в очередной раз переписывают Историю: Президент США заявил, что Вторую мировую выиграли исключительно США

В

Владимир

Да нет , он умный . Только не «бульдозер» , как его называют , а козел упрямый . Вот так историю и переписывают , все равно вся геиропа , и не только будет так думать . Если хочем правду , то надо с Украиной покончить полностью и прижать всех поляков , прибалтов , чухонцев и прочих долбо@ бов , показать кто в доме хозяин и диктовать свои условия всем этим «гордым» кавказцам и туркестанцам , чтобы знали свое место и не вякали . Может тогда что- то получится . Уважать , не знаю , а бояться точно будут .