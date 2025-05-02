Мания величия. Иначе объяснить это сложно. Главный по Америке вдруг объявил, что это США выиграли вторую мировую войну.
Как в очередной раз переписывают Историю: Президент США заявил, что Вторую мировую выиграли исключительно США
Комментарии
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В
Владимир
Да нет , он умный . Только не «бульдозер» , как его называют , а козел упрямый . Вот так историю и переписывают , все равно вся геиропа , и не только будет так думать . Если хочем правду , то надо с Украиной покончить полностью и прижать всех поляков , прибалтов , чухонцев и прочих долбо@ бов , показать кто в доме хозяин и диктовать свои условия всем этим «гордым» кавказцам и туркестанцам , чтобы знали свое место и не вякали . Может тогда что- то получится . Уважать , не знаю , а бояться точно будут .
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2 час.
Надежда
Сначала нужно внутри страны вычистить пятую колонну, с ней не получится приструнить этих шавок...
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2 час.
Александр Миронов
Дальновидный план. (Дональда без Ухова) Благородные порывы, Благородные позывы – Чтоб во власть прорваться. Дональд ратовал Пред публикой амерской, И довольно резко Посулы раздавал. Войну он остановит: Укров усмирит, Европу обнулит. Россию же облаговолит. Провинциальная страна, Не так она страшна, Как её малюет Бундестаг. Не раз за нос водили, Фимиам вокруг курили. И нынче – как два пальца об асфальт. Поскольку за Россией Сейчас в Укропе сила – Два варианта есть: Примазаться к Победе, Как на Нормандском бреге; Иль влиться в НАТО и ЕС. И эта коалиция Создаст в Руси провинции. Чего и добивается, Который уже век, Цивилизованный, Бессовестный, Демократичный СВЕТ. Ал. Миронов.
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17 мин.
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