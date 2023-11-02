В Белоруссии приравняли смс-оповещение к официальной повестке в военкомат

Белорусские депутаты в первом чтении приняли законопроект, который узаконил SMS-повестки.1 ноября Палата представителей Белоруссии в первом чтении утвердила законопроект с поправками по вопросам обеспечения нацбезопасности.
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