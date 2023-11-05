До некроза и слепоты: самые опасные области на лице для уколов красоты

Уколы красоты кажутся не таким серьезным вмешательством, как пластические операции. Однако в руках неквалифицированного специалиста даже обычная инъекция ботекса или гиалуроновой кислоты может привести к серьезным последствиям — достаточно просто выбрать неудачное место для укола.