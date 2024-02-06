Почти 5 кг наркотиков: в Смоленской области арестовали москвича

Рославльская межрайонная прокуратура поддержала ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 22-летнего жителя Московской области, об этом рассказали в прокуратуре Смоленской области.
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